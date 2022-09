Rojadirecta JUVENTUS BENFICA Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Juventus-Benfica Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 14/09/2022, all’Allianz Stadium di Torino arriva il Benfica per la 2a giornata del Girone H di UEFA Champions League.

I bianconeri di Massimiliano Allegri stanno attraversando un periodo complicato e sono reduci dal pareggio con polemiche contro la Salernitana. Chi vincerà la sfida tecnica tra Allegri e Schmidt? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Benfica streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Benfica Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il primo turno del Benfica è stato invece comodo, vincendo 2-0 contro la squadra sfavorita del Gruppo H, il Maccabi Haifa, e proseguendo con un’altra porta inviolata lo scorso fine settimana contro il Famalicão (vittoria per 1-0), un risultato che ha mantenuto il Benfica in cima alla Primeira Liga portoghese dopo aver vinto tutte le sue partite stagionali. Tuttavia, il Benfica potrebbe essere sotto torchio a Torino, dato che è da marzo 1997 che non vince in Italia contro squadre di Serie A.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Di Maria, Kean.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt. A disposizione in panchina: Leite, Brooks, Ristic, Bah, Aursnes, Draxler, Bernardo, Ciquinho, Gonçalves, Musa, H Araujo, Pinho.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmüller. 4° Uomo: Jablonski. VAR: Dankert. Assistente VAR: Van Boekel (Olanda).

La Juventus ha perso la prima partita del girone contro il PSG, la seconda volta che ha iniziato una stagione di UEFA Champions League con una sconfitta (anche 2017-18). Mai prima d’ora hanno perso le prime due partite della fase a gironi della competizione.

Juventus-Benfica in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Benfica in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Maccabi Haifa, il Benfica punta a vittorie consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da novembre 2016. Nel frattempo, solo nel 2015-16 ha vinto le prime due partite di fase dei gironi nella stessa stagione.

Juventus-Benfica Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-Benfica streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Weston McKennie ha segnato per la Juventus nella sconfitta per 2-1 contro il PSG. Potrebbe diventare solo il terzo giocatore americano a collegare le partite con un gol in UEFA Champions League, dopo Fabian Johnson (novembre 2015) e Christian Pulisic (marzo 2022 ).

Juventus-Benfica Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida di Champions League non sarà disponibile in alternativa Juventus-Benfica Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.

Sequenza in evidenza: la Juventus è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di UCL in cui ha segnato nei primi 25 minuti di gioco (12 vittorie, 3 pareggi).