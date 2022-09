BAYERN BARCELLONA Streaming Gratis Online ROJADIRECTA TV, dove vederla: Mediaset o Sky Live?

Dove vedere Diretta Bayern Monaco-Barcellona Streaming senza Rojadirecta. 2a giornata del Girone C di UEFA Champions League: la super sfida all’llianz Arena di Monaco e che potrebbe essere tranquillamente una finale, si gioca questa sera alle ore 21 italiane, subito dopo Plzen-Inter diretta tv per lo stesso girone. Sarà trasmessa da Sky Sport Football, Sky Sport e Infinity+, anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Chi vincerà questa sera? Andiamo a vedere nei dettagli le formazioni e le informazioni per vedere Bayern Monaco-Barcellona streaming gratis e diretta video tv.

Prestanzione match e probabili formazioni



A soli nove mesi dall’ultima partita della fase a gironi nella scorsa stagione di UEFA Champions League (UCL), quando il Bayern Monaco aveva condannato il Barcellona alla sua prima uscita dalla fase a gironi dal 2000/01 (vittoria per 3-0), i bavaresi cercheranno ora di riaffermare di nuovo il proprio dominio sulla squadra catalana. La trama principale di questa partita è il rapido ritorno di Robert Lewandowski all’Allianz Arena dopo il suo trasferimento al Barça, ed in effetti ha contribuito a tre gol (2 gol, 1 assist) in questo scontro diretto durante la scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Bayern Monaco.

Bayern Monaco (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Sané; Gnabry, Mané. Allenatore Nagelsmann.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. Allenatore Xavi.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Assistenti: Hessel Steegstra – Jan de Vries. IV uomo: Allard Lindhout. VAR: Pol van Boekel. Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Bayern Monaco-Barcellona in tv sui canali digitali di Sky Sport Football (numero 203 del digitale) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca di Andrea Marinozzi. Disponibile anche su Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà raccontata da Roberto Ciarapica.

Entrambe le squadre hanno ottenuto un successo nelle rispettive partite d’esordio nella competizione: il Bayern ha espugnato San Siro contro l’Inter per 2-0, mentre il Barcellona ha vinto nettamente per 5-1 contro il Viktoria Plzen.

Bayern Monaco-Barcellona streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla Champions League 2019/2020, quando le due formazioni si sfidarono in gara secca nei quarti di finale.

Bayern Monaco-Barcellona streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi, anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.