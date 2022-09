SALERNITANA LECCE Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere Match Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Salernitana-Lecce Streaming senza Rojadirecta. I granata, reduci dal pareggio con polemiche contro la Juve, ospitano alle 20:45 di oggi venerdì 16 settembre 2022 all’Arechi i salentini nell’anticipo della 7a giornata del campionato di Serie A. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Nicola e Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso)? Di seguito dove vedere Salernitana-Lecce streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Statistica in evidenza: ci sono stati almeno 10 calci d’angolo in quattro delle cinque partite dell’Empoli in questa stagione di Serie A, con le ultime due che hanno visto un totale di 30 calci d’angolo.

Diretta Salernitana-Lecce Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Con Fazio squalificato, ci sarà Gyomber in difesa. Per il resto confermata la squadra che ha messo in seria difficoltà la Juventus domenica scorsa. Senza l’allenatore Baroni, squalificato, il Lecce darà spazio nel tridente d’attacco a Banda, Ceesay e Di Francesco.

I granata di Davide Nicola, reduci dal pareggio con polemiche contro la Juve, hanno inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi (quattro pareggi e vittoria per 4-0 contro la Sampdoria in casa) e non hanno intenzione di fermarsi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Pirola, Bonazzoli.

Lecce ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I salentini di Marco Baroni, infatti, fin qui hanno collezionato tre ko (Inter, Sassuolo e Torino) e altrettanti pareggi per 1-1 (Empoli, Napoli e Monza).

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso). A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Tuia, Umtiti, Bistrovic, Blin, Helgason, Colombo, Listkowski, Strefezza, Oudin, Rodriguez.

ARBITRO: Doveri di Roma.

Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce: in totale sono 16 invece i precedenti in Serie B tra le due formazioni, con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro – cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto.

Salernitana-Lecce in TV al posto di Rojadirecta Canale



Salernitana-Lecce in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte – tuttavia i campani non hanno trovato i tre punti nelle tre sfide contro i salentini giocate dal 2010 (1N, 2P).

Salernitana-Lecce Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Salernitana-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

La Salernitana ha perso soltanto due delle ultime 14 partite di Serie A (5V, 7N) – infatti nel parziale, da metà aprile, solamente due squadre hanno registrato meno sconfitte dei campani nel massimo campionato: Milan (zero) e Napoli (una).

Salernitana-Lecce Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Salernitana-Lecce non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Salernitana ha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino – rispetto alle prime sei gare del 2021/22 inoltre, la squadra di Nicola ha segnato più del doppio dei gol (9 v 4) e ne ha incassati meno della metà (6 v 15).