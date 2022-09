UDINESE INTER Streaming Gratis TV, dove vedere Serie A Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Udinese-Inter Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 18 setembre 2022, per la 7a giornata di Serie A 2022/23. Inter sesta con 12 punti arriva dalla vittoria interna sul Torino (1-0), mentre l’Udinese è a sorpresa quarta con 13 punti e arriva da ben 4 vittorie consecutive! Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Sottil e Inzaghi? Di seguito dove vedere Udinese-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

L’ultima vittoria dell’Udinese contro l’Inter in Serie A risale al 16 dicembre 2017 (3-1 al Meazza); da allora, nove gare in cui i nerazzurri sono rimasti imbattuti (7V, 2N), tenendo ben sette volte la porta inviolata.

Diretta Udinese-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nell’Udinese, Beto torna dall’inizio in sostituzione di Success. Per la difesa recupera Bijol, ma lo sloveno dovrebbe iniziare dalla panchina, mentre Nuytinck rileva Ebosse. Dubbio nel mezzo tra Samardzic e Lovric. Qui Inter: da non escludere la conferma di Acerbi. Inzaghi ha diversi dubbi da sciogliere in diversi ruoli: Darmian e Dimarco possono partire dal 1′.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Semedo. Indisponibili: Masina. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Palermo-Mokhtar. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Beto è diventato solo il secondo giocatore dell’Udinese dal 1994/95 a segnare una doppietta in Serie A dalla panchina nella vittoria lo scorso fine settimana, mentre Lautaro Martínez dell’Inter cercherà di portare avanti la buona sequenza contro l’Udinese che lo ha visto contribuire a tre gol (2 gol, 1 assist) nelle ultime tre partite contro quest’avversaria.

Udinese-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Statistica in evidenza: gli ultimi cinque gol dell’Udinese in SA, così come i suoi ultimi tre gol contro l’Inter, sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

Udinese-Inter streaming con DAZN e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Lautaro Martínez ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime tre sfide di Serie A contro l’Udinese, dopo che l’argentino dell’Inter non aveva messo lo zampino in alcuna marcatura nelle precedenti quattro contro i bianconeri.

Nessun giocatore di questa Serie A ha registrato più movimenti palla al piede terminati con un’occasione creata rispetto a Gerard Deulofeu (sei, al pari di Politano) – in più, nessun calciatore del campionato in corso conta più assist dopo un movimento palla al piede rispetto allo spagnolo (due) e al suo compagno di squadra Roberto Pereyra (tre).