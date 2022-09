MILAN NAPOLI Streaming Gratis TV, dove guardarla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Napoli Streaming senza Rojadirecta. il Big Match tra il Milan si Pioli e il Napoli di Spalletti si giocherà al Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 7a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 18 settembre 2022.

Entrambe appaiate a 14 punti in classifica, rossoneri ed azzurri, anche se siamo solo ad inizio di stagione, daranno vita ad un importante incrocio Scudetto. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Pioli e Spalletti (oggi squalificato)? Di seguito dove vedere Milan-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nella passata stagione, il doppio confronto tra Milan e Napoli ha visto prima gli uomini di Spalletti espugnare San Siro di misura con goal di Elmas il 19 dicembre 2021, così come il Diavolo – lo scorso 6 marzo – ha fatto lo stesso vincendo sempre 0-1 a Fuorigrotta grazie ad una rete di Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti (squalificato, al suo Domenichini). A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone.

Milan-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Milan-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Milan-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove gare di campionato (0.4 gol subiti a partita), tante volte quante nelle precedenti 25 (media di 1.1 reti concesse).

Il Napoli ha ottenuto sette punti nelle prime tre trasferte di questo torneo; la squadra partenopea potrebbe rimanere imbattuta nelle prime quattro gare esterne di un campionato di Serie A per la terza stagione di fila, risultato mai raggiunto in precedenza.

Il Napoli è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (60) ed è prima anche per conclusioni in seguito a queste situazione di gioco (13).