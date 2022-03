VITESSE-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: PirloTV, SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Vitesse-Roma Streaming senza Rojadirecta. Andata degli ottavi di finale di Conference League: la partita tra Vitesse e Roma si giocherà oggi giovedì 10 marzo 2022 presso lo stadio Gelredome di Arnhem (Olanda). Fischio di inizio alle ore 18:45 italiane. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Vitesse-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Vitesse-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo aver evitato i 16esimi di finale vincendo il proprio girone, la Roma torna nuovamente in campo in Conference League tre mesi dopo l’ultima partita giocata nella competizione. L’avversaria è la formazione olandese del Vitesse, la quale nel turno precedente ha eliminato il Rapid Vienna. Dopo la sconfitta per 2-1 all’andata, gli olandesi hanno ribaltato il risultato battendo gli austriaci per 2-0 in casa.

Il tecnico della Roma José Mourinho: “Il campo del Vitesse? Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare”.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen, Oroz, Rasmussen, Doekhl, Dasa, Tronstad, Dmgjoni, Bero, Manhoef, Frederiksen, Openda. Allenatore Letsch.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Smalling; Karsdorp, Bove, Cristante, Zalewski; Perez, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore José Mourinho.

Vitesse-Roma Diretta al posto di Rojadirecta TV



Vitesse-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Vitesse-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Vitesse-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di calcio trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Vitesse-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Vitesse-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.