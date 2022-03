SAMPDORIA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Online Serie A, dove vedere il match: PIRLOTV DAZN o Sky Video?

Dove vedere Diretta Sampdoria-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 12 marzo 2022, la Juventus di Allegri (quarta in classifica con 53 punti e con 14 risultati utili consecutivi) fa visita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genoa) alla Sampdoria di Giampaolo, reduce da due sconfitte esterne consecutive (senza segnare gol). Si gioca per la 29a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Sampdoria-Juventus Streaming, presentazione match Serie A e probabili formazioni



La Sampdoria ha concluso l’ultima giornata di Serie A precariamente vicina alla zona retrocessione, dopo aver perso 2-1 contro l’Udinese in una partita che ha visto tutti e tre i gol nel corso dei primi 13 minuti di gioco. Quel risultato ha visto la quarta sconfitta nelle prime sei partite da quando Marco Giampaolo sta guidando i “Blucerchiati”.

Quella sconfitta ha anche portato la Sampdoria ad avere meno punti in questa fase rispetto a nove delle sue ultime dieci stagioni. Anche contro la Juventus non sarà facile per la Sampdoria, che arriva anche da una sequenza di sei sconfitte consecutive contro la Vecchia Signora, con entrambi gli scontri diretti stagionali finora che hanno visto esattamente cinque gol, facendo sembrare improbabile che possa esserci una porta inviolata.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Conti, Ferrari, Ekdal, Sensi, Trimboli, Vieira, Giovinco, Supriaha, Montevago. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Murru.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, De Winter, Akè, Miretti, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Dybala. Squalificati: Bernardeschi.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Vuolo – Bottegoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Sampdoria-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Sampdoria ha vinto, senza subire gol, le ultime due partite casalinghe di campionato (4-0 contro il Sassuolo e 2-0 contro l’Empoli); i blucerchiati non fanno meglio dal periodo dicembre 2018-gennaio 2019, quando vinsero quattro gare interne di fila, tre delle quali senza concedere reti.

Vedere Sampdoria-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nel 2022 la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A: 19, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in nove gare. La formazione bianconera è una delle cinque formazioni dei cinque maggiori tornei europei ancora imbattute in questo anno solare (con Siviglia, Liverpool, Barcellona e Newcastle).

Dopo la sconfitta del 30 ottobre contro il Verona, la Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto trasferte di campionato (5V, 3N) e non fa meglio dal periodo dicembre 2017-marzo 2019 quando, ancora sotto Massimiliano Allegri, arrivò addirittura a 26 gare esterne di fila senza sconfitte.

Video Highlights Juventus-Sampdoria 3-2

La gara d’andata all’Allianz Stadium di Torino si è chiusa sul risultato di 3-2 in favore di Madama: reti di Dybala, Bonucci e Yoshida nel primo tempo, seguiti dagli acuti nella ripresa di Locatelli e Candreva. Ecco il video con gli highlights: