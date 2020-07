ATALANTA BOLOGNA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Atalanta Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi martedì 21 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta Bologna: come seguire il match in tv e streaming.

Atalanta Bologna Streaming, presentazione match

La super Atalanta di Gasperini sfida il Bologna di Mihajlovic nella partita che apre la 35a giornata di Serie A. Dopo la frenata di Verona, l’Atalanta (terza in classifica con 71 punti, subito dietro all’Inter) vuole ripartire subito contro il Bologna per chiudere definitivamente il discorso Champions League. Il Bologna invece (decimo con 43 punti) è reduce dalla pesantissima sconfitta esterna subita a ‘San Siro’ contro il Milan e ormai non ha più obiettivi concreti da centrare.

Atalanta Bologna viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 del satellite).

Gasperini non avrà a disposizione lo squalificato Hateboer, al suo posto sulla destra ci sarà Castagne. A centrocampo possibile turno di riposo per Freuler, mentre in difesa nuova occasione per Caldara. Tutto confermato in attacco: ancora out Ilicic, Gomez e Malinovskyi agiranno alle spalle di Duvan Zapata. Panchina iniziale per Muriel.

Dopo la disfatta col Milan, Mihajlovic potrebbe inserire Mbaye sulla destra della difesa, spostando Tomiyasu al centro con Danilo. Sulla sinistra Krejci sostituirà lo squalificato Dijks. In mezzo al campo tornerà Medel, così come in attacco è probabile il rientro di Palacio e Barrow insieme a Soriano e Orsolini, favorito su Skov Olsen.

Partita Atalanta Bologna live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.