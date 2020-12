PARMA JUVENTUS Streaming Gratis info Rojadirecta Facebook Video YouTube: Dove vederla in TV, Sky o DAZN?

Parma Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: dove vedere in Video Serie A 2020/21 la partita valida per la 13a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 dicembre 2020, si gioca Parma Juventus in diretta streaming live sui canali digitali di DAZN Online. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo spettacolare match di Serie A.

Parma Juventus Streaming, presentazione match.

Parma-Juventus si giocherà allo stadio Tardini di Parma. I ducali di Liverani si presentano a questa sfida occupando il quattordicesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 12 punti, mentre i bianconeri di Pirlo sono terzi a quota 24 punti. Possibile turno di riposo per McKennie, in mezzo Bentancur e Rabiot. Chance dal 1′ per Kulusevski alle spalle di CR7 e Morata. Dybala out a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna.

Parma Juventus Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Parma Juventus viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma (1N, 1P), incluse le ultime due trasferte di fila. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale.

Parma Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Parma Juventus sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Federico Chiesa (classe 1997) è il giocatore nato dopo l’1/1/1996 che conta più reti in Serie A (27): l’ultimo Parma-Juventus giocato al Tardini da suo padre Enrico in Serie A risale al settembre 1998 (1-0 dei Ducali con gol di Dino Baggio).

Le formazioni di Parma Juventus che speriamo di vedere in campo.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Demiral, Dybala, Chiellini.

Alternative per vedere Parma Juventus in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Parma Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Parma Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.