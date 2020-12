ROJADIRECTA Fiorentina-Verona Sampdoria-Crotone Parma-Juventus, dove vedere Serie A Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 19 dicembre 2020, dove spiccano Parma-Juventus, Fiorentina-Verona e Sampdoria-Crotone, anticipi della 13esima giornata di Serie A.

13:30 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:00 Brescia-Reggiana (Serie B) – Dazn

14:00 Chievo-Empoli (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Cosenza (Serie B) – Dazn

14:00 Vicenza-Ascoli (Serie B) – Dazn

14:00 Lecce-Pisa (Serie B) – Dazn

14:00 Reggina-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Atletico Madrid-Elche (Liga) – Dazn.

15:00 Streaming Fiorentina-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Fiorentina-Verona, sfida valida per la 13a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 19 dicembre con fischio d’inizio alle ore 15. I viola di Prandelli si presentano a questa sfida occupando il diciassettesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 10 punti, mentre i veneti di Juric sono settimi a quota 19 punti. Oltre a Favilli e Kalinic, va ko anche Di Carmine in casa Verona: giocherà Salcedo come punto di riferimento offensivo.

Diretta Fiorentina Verona con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Streaming Sampdoria-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sampdoria-Crotone, sfida valida per la 13a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 19 dicembre con fischio d’inizio alle ore 18. I blucerchiati di Ranieri si presentano a questa sfida occupando l’undicesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 14 punti, mentre i calabresi di Juric sono ancora ultimi a quota 6 punti. Candreva convocato dopo le tensioni con Ranieri.

Diretta Sampdoria Crotone con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Venezia-Spal (Serie B) – Dazn

18:30 Everton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Bayer Leverkusen-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Levante-Real Sociedad (Liga) – Dazn

18:30 Osasuna-Villarreal (Liga) – Dazn

19:00

20:45 Streaming Parma-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Marsiglia-Reims (Ligue 1) – Dazn.

Parma-Juventus, sfida valida per la 13a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma sabato 19 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20.45. I ducali di Liverani si presentano a questa sfida occupando il quattordicesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 12 punti, mentre i bianconeri di Pirlo sono terzi a quota 24 punti. Possibile turno di riposo per McKennie, in mezzo Bentancur e Rabiot. Chance dal 1′ per Kulusevski alle spalle di CR7 e Morata. Dybala out a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna.

Diretta Parma Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Newcastle-Fulham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Nizza-Lione (Ligue 1) – Dazn

21:00 Siviglia-Valladolid (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.