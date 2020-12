INTER SPEZIA Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC Live: DAZN o Diretta SKY?

Dove vedere Inter Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domencia 20 dicembre 2020 ovviamente a porte chiuse. Fischio d’inizio alle 15:00. In questa pagina tutte le informazioni su Inter Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inter Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



In questa 13a giornata di Serie A l’Inter prosegue la propria corsa verso la vetta della classifica e ospita lo Spezia, che al contrario ha come obiettivo la salvezza. Si tratta del primo scontro diretto tra le due formazioni in Serie A, visto che quella ligure è al suo primo anno nel massimo campionato.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, S.

Dove vedere Inter Spezia Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Inter Spezia viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alternative per vedere Inter Spezia diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Inter Spezia live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.