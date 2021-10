BOLOGNA-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Cellulare: Sky Live O Video DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna-Milan Streaming senza Rojadirecta. Dopo il ko in Champions League in casa del Porto, il Milan di Stefano Pioli si rituffa sul campionato e nell’anticipo della 9a giornata di Serie A delle 20:45 di oggi sabato 23 ottobre 2021 fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Chi vincerà la 147esima sfida in Serie A delle due formazioni? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Il Bologna, dopo il rotondo 3-0 rifilato alla Lazio prima della sosta, ha pareggiato 1-1 a Udine nell’ultimo turno. I felsinei sono attualmente a quota 12 punti e occupano l’ottavo posto. Il Bologna ha ottenuto un solo punto nelle ultime 11 partite contro il Milan in Serie A: i rossoblù hanno una striscia aperta più lunga di gare senza successi solamente contro Fiorentina (14) e Juventus (18).

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione in panchina: Bardi, Molla, Mbaye, Dijks, Schouten, Orsolini, Santander, Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato.

I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato e occupano il secondo posto alle spalle del Napoli capolista. Sette vittorie e un pareggio, quello all’Allianz Stadium contro la Juve, fin qui per il Diavolo, che al Dall’Ara cerca i tre punti per balzare in vetta alla classifica per una notte in attesa del match dell’Olimpico tra Roma e Napoli appunto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Kalulu, Romagnoli, Conti, Gabbia, Bakayoko, Castillejo, Giroud.

ARBITRO: Valeri di Roma.

Bologna-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Partita visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Streaming gratis per gli abbonati Sky attraverso Sky Go, a pagamento per tuttu con NOW, ovvero il servizio live e on demand di Sky, che propone la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

La telecronaca di Bologna-Milan su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Su Sky, invece, la telecronaca di Bologna-Milan è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà supportato da Luca Marchegiani come seconda voce.

Bologna-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.