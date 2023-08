Bologna MILAN Streaming Diretta TV: Dove Vedere Video Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Bologna-Milan Streaming Live. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 21 agosto 2023, in chiusura della 1a giornata di Serie A 2023-2024. Dopo un nono posto nella scorsa stagione, il Bologna mira a qualificarsi per una competizione europea. Il club ha rafforzato la squadra con nuovi difensori, puntando a migliorare la difesa. Tuttavia, affrontare il Milan nella prima giornata di campionato sarà complicato, considerando gli investimenti del Milan per il rinnovamento del centrocampo. Se il Milan si troverà in vantaggio alla fine del primo tempo, potrebbe aumentare le sue probabilità di vittoria, dato il suo record positivo in scontri diretti con il Bologna. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Thiago Motta e Stefano Pioli? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Romero, Chukwueze, Okafor, Colombo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Berti-Cipressa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Marini. Assistente VAR: Maggioni.

Nel 2022/23 Stefan Posch (sei reti) è stato il primo difensore a segnare più di cinque gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Bologna a partire da Salvatore Fresi (otto nel 2001/02).

Bologna-Milan in TV, dove la fanno vedere?



Bologna-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nel suo periodo al Villarreal (dal 2018/19 al 2022/23), solamente Lionel Messi (475) e Vinícius Júnior (340) hanno completato più dribbling di Samuel Chukwueze nella Liga spagnola (308).

Bologna-Milan Streaming Gratis in Italiano



Bologna-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Bologna-Milan Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Bologna-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.