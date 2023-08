Mercato Juve: il futuro di Kean rimane da determinare

CALCIOMERCATO – La Juventus sta cercando nuove forze per la sua trama offensiva. Ecco perché, con suo grande rammarico, Moise Kean (23 anni) potrebbe esaurire lo spazio nel progetto guidato da Massimiliano Allegri. Peraltro, secondo Tuttosport, il destino del giovane attaccante sarebbe piuttosto incerto.

Proseguendo con tali informazioni, i bianconeri daranno il via libera alla cessione dell’ex giocatore di Everton e PSG se riceveranno una proposta economica soddisfacente. La Juventus sta valutando un’offerta per Moise Kean, che potrebbe essere ceduto prima della chiusura del mercato. Anche il Milan ha mostrato interesse, ma l’offerta di un prestito con diritto di riscatto non ha convinto la Juventus. La situazione è ancora incerta e il futuro di Kean rimane da determinare.

Nel frattempo dalla società fanno sapere che Moise Kean non è stato messo fuori rosa dalla Juventus a causa dei suoi ritardi, ma è assente per via di problemi fisici. L’attaccante tornerà ad allenarsi martedì con i suoi compagni di squadra.