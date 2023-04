Serie A: Moise Kean mantiene l’ottimismo alla Juventus, 1-0 sul Verona

La Juventus, alla ricerca di punti per garantirsi un posto in Europa dopo la sanzione di -15 del caso “plusvalenze”, ha vinto contro l’Hellas Verona con l’aiuto degli attaccanti Moise Kean e Arek Milik. Nonostante la difesa del Verona non si sia limitata a difendersi, è stato Kean a segnare il gol della vittoria al 55′, riscattandosi e dando fiducia al tecnico Massimiliano Allegri. La partita è stata difficile ma i bianconeri sono riusciti a sbloccarla.

Massimiliano Allegri, infatti, questo sabato aveva scommesso sulle rotazioni della sua squadra, e stava dando ingresso a diversi giocatori. Wojciech Szczesny ha avuto una parata salvata nel tratto finale, quando gli ospiti hanno stretto per trovare il pareggio. Ma la Vecchia Signora legò il trionfo finale. Ciò dà ancora speranza di raggiungere una posizione utile per giocare la Champions League del prossimo anno.