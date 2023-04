JUVENTUS-VERONA Streaming Gratis TV, anticipo Serie A da vedere su DAZN Live e SKY Video

Dove vedere Diretta Juventus-Verona Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 1° aprile 2023, la Juventus di Max Allegri (7a in classifica con 41 punti) riceve allo Stadium la visita del Verona di Zaffaroni, che si trova in terzultima posizione a quota 19, per la 28a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Verona streaming gratis e diretta tv.

Diretta Juventus-Verona Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il team di Massimiliano Allegri della Juventus si sta preparando per l’incontro odierno contro l’Hellas Verona. La squadra bianconera, che ha appena sconfitto l’Inter a San Siro, dovrà affrontare la squadra di Verona, che arriva a questo match dopo la perdita subita sul campo della Sampdoria. Milik tornerà tra i selezionati dopo un lungo periodo di inattività, mentre Federico Chiesa continua a lottare con alcune fastidiose condizioni e rimane ancora fuori.

Juventus (3-5-2): Szczsesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, De Sciglio, Miretti, Soulè, Iling jr, Di Maria, Milik. Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: Paredes, Rabiot.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Ngonge, Gaich. Allenatore Zaffaroni.

A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Ceccherini, Depaoli, Cabal, Terracciano, Verdi, Veloso, Abildgaard, Joselito, Kallon, Lasagna. Indisponibili: Henry, Hrustic, Sulemana, Zeefuik, Lazovic, Djuric. Squalificati: Coppola.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Di Iorio-Di Gioia. IV uomo: Ghersini. VAR: Valeri. Assistente VAR: Giua.

Juventus-Verona in Diretta TV



Juventus-Verona in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca di Juventus-Verona sarà curata da Ricky Buscaglia per conto di DAZN, mentre Simone Tiribocchi fornirà commenti tecnici. Tuttavia, Sky Sport si occuperà della narrazione della partita utilizzando le voci di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Dall’esordio nella Champions League contro il Paris Saint-Germain fino alla storica partenza come titolare nel derby contro il Torino (primo calciatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare in un derby di Torino nell’era dei 3 punti), il promettente Enzo Barrenechea ha conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri. La società bianconera ha ufficialmente annunciato l’inserimento del giovane classe 2001 nella rosa della Prima Squadra.

Juventus-Verona Streaming Gratis anche dall’estero in italiano



Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match trasmessi dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il Pass Sport.

Dopo aver dimostrato le sue abilità inizialmente con l’Under 19 e successivamente con la Next Gen, il centrocampista argentino Barrenechea ha proseguito il suo cammino guadagnandosi la fiducia dell’istruttore attraverso una serie di allenamenti. Nella partita di questa sera contro il Verona, Barrenechea (che è tra i convocati) potrebbe nuovamente ottenere una maglia da titolare, considerando le importanti assenze a centrocampo.