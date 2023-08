CALCIOMERCATO NAPOLI – Il trasferimento di Gabri Veiga dal Celta Vigo al Napoli è stato interrotto in modo inaspettato a causa di divergenze contrattuali. Nonostante ciò, ci sono speranze che le questioni possano essere risolte e che il trasferimento possa essere finalizzato. Entrambe le squadre sono impegnate nella risoluzione dei problemi e si prevedono importanti sviluppi nelle prossime ore.

Stop improvviso tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga

Stop improvviso tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga sotto il Vesuvio. Per formalizzare l’operazione mancava solo la firma del club spagnolo che non è ancora arrivata. In casa Napoli si parla di semplici fraintendimenti, dalla Spagna fanno trapelare che De Laurentiis avrebbe cambiato le carte in tavola. A far arrabbiare il Celta, probabilmente la riduzione della percentuale di rivendita futura e aspetti legati ai premi. Ostacoli contrattuali comunque risolvibili, anche perché il giocatore vuole fortemente raggiungere la squadra di Garcia. Le parti sono al lavoro per appianare le divergenze emerse improvvisamente.

Prima sorpresa per Gabri Veiga

Gabri Veiga aveva le valigie pronte da tempo, tanto che era atteso a Napoli per i controlli medici di routine. Poi l’inaspettato e brusco stop quando tutto sembrava procedere senza intoppi: per il Celta circa 36 milioni compreso il 5% sulla futura rivendita, al centrocampista spagnolo un contratto quinquennale da 2 milioni di euro all’anno.

La reazione del presidente del Napoli De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, famoso anche per i suoi contratti “universali” e clausole “di principio”, non ha nascosto una certa sorpresa per l’interruzione improvvisa del Celta, ma c’è comunque ottimismo per ciò che viene definito semplici malintesi. Le diplomatiche (incluso avvocati e ragionieri) sono al lavoro per risolvere le divergenze e nelle prossime ore ci si aspetta importanti sviluppi.