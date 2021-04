ATALANTA UDINESE dove vederla Streaming: Sky o DAZN? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Atalanta Udinese Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Atalanta Udinese in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Atalanta Udinese Streaming, presentazione match.

Atalanta-Udinese, sfida valida per la 29a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Gasperini affronta quella di Gotti. Il successo per 7-1 dell’Atalanta contro l’Udinese dello scorso campionato (ottobre 2019) è la seconda vittoria con margine più ampio della Dea in Serie A (al pari di quella contro la Triestina del 1952 e contro la stessa Udinese nel 1954), dopo il 7-0 contro il Torino del gennaio 2020.

Atalanta Udinese Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Atalanta Udinese viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 Digitale Terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Luis Muriel dell’Atalanta (16 reti e sette assist) è uno degli unici due giocatori non europei ad aver preso parte ad almeno 23 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei, insieme a Lionel Messi (31).

Atalanta Udinese Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Atalanta Udinese in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Sia Duván Zapata (63 presenze e 18 gol in Serie A) che Luis Muriel (57 gare e 15 reti nel massimo campionato) sono ex del match – con la maglia dell’Udinese entrambi sono andati in doppia cifra di gol per la prima volta in una singola stagione di Serie A, il primo nel 2016/17, il secondo nel 2012/13.

Atalanta Udinese Formazioni

Gasperini deve valutare i tanti Nazionali rientrati dagli impegni di questa settimana. Gosens é recuperato, Hateboer no. Muriel con Zapata davanti, con Ilicic inizialmente in panchina. De Roon (colpo alla caviglia) verso il forfait: gioca Pasalic. Nell’Udinese Bonifazi in vantaggio su Samir, come prima punta è stato provato Llorente.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, De Roon.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Pussetto.

Alternative per vedere Atalanta Udinese in diretta streaming gratis

Rodrigo de Paul dell’Udinese, oltre ad essere il giocatore che ha preso parte a più sequenze su azione in questo campionato (1363), è quello che vanta più dribbling riusciti (92) nella Serie A 2020/21.