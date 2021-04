GENOA FIORENTINA dove vederla Diretta Streaming: Sky o DAZN? Orario e Canale TV

Dove vedere Diretta Genoa Fiorentina Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Genoa Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Genoa Fiorentina Streaming, presentazione match.

Genoa-Fiorentina, sfida valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Ballardini affronta quella di Iachini, tornato sulla panchina della Fiorentina : la Viola è la squadra con cui il tecnico marchigiano ha la miglior media punti in Serie A (1,43). Dalla stagione 2013/14, la sfida tra Genoa e Fiorentina è quella che ha visto più pareggi in Serie A (10 su 15 incontri), inclusi gli ultimi due disputati – due vittorie liguri e tre per i toscani completano il parziale.

Genoa Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport (numero 255 del satellite, 486 Digitale Terrestre).

L’attaccante del Genoa Mattia Destro (attualmente a nove reti) potrebbe andare in doppia cifra di gol in Serie A per la prima volta dal 2016/17, con il Bologna, diventando così il 15º giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno 10 gol stagionali con almeno quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa).

Genoa Fiorentina in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ritrova Giuseppe Iachini, con cui aveva registrato una media gol in Serie A di 0.17 (quattro reti in 23 presenze) – con Cesare Prandelli il dato è stato di 0.52 (11 in 21 gare).

Genoa Fiorentina Formazioni

Ballardini conferma l’assetto del suo Genoa. Criscito nei tre dietro, davanti Destro e Shomurodov. Nella Fiorentina Iachini torna al suo 3-5-2, con Biraghi e Caceres esterni, mentre Ribery gioca in appoggio a Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Igor, Kokorin.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Dopo aver preso parte a 16 reti in 49 partite di Serie A giocate con la maglia del Genoa (nove gol e sette assist), Christian Kouamé ha messo lo zampino solo in tre gol nelle 31 gare dispuate con la Fiorentina nella competizione (due marcature e un passaggio decisivo).