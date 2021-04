NAPOLI CROTONE dove vederla Streaming: Sky o DAZN? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Napoli Crotone Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Napoli Crotone in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Napoli Crotone Streaming, presentazione match.

Napoli-Crotone, sfida valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Gattuso affronta quella di Cosmi. Il Crotone è la squadra affrontata maggiormente dal Napoli in Serie A contro cui i partenopei hanno sempre vinto: cinque successi su cinque. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti; è da febbraio 2019 che non registra almeno tre clean sheets di fila in Serie A (cinque in quel caso con Carlo Ancelotti).

Napoli Crotone viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 Digitale Terrestre).

Solo Lionel Messi (24) ha effettuato più tiri in seguito a uno-due rispetto a Lorenzo Insigne del Napoli (14) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Napoli Crotone in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Lorenzo Insigne del Napoli è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questo campionato (otto) – il fantasista italiano ha preso parte a sei gol in quattro sfide contro il Crotone in Serie A (tre reti e tre

Napoli Crotone Formazioni

assist).

Gattuso non ha a disposizione Demme e Ospina: giocano Bakayoko e Meret. Osimhen favorito per fare la prima punta. Sospiro di sollievo per Zielinski che ha dato esito negativo, mentre nel pomeriggio sono attesi i risultati dei tre Nazionali italiani. Nella giornata di venerdì arriverà l’esito del tampone molecolare ma, avendo già contratto il Coronavirus nelle scorse settimane, si potrebbe trattare di un falso positivo. Nel Crotone Ounas recupera e gioca in avanti con Simy. Out invece Reca, resta indisponibile Cigarini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Ospina, Lobotka.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy. Allenatore Cosmi. Squalificati: Petriccione. Indisponibili: Cigarini, Reca.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Ahmad Benali è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Crotone ad aver segnato contro il Napoli in Serie A: nell’agosto 2016, il suo primo gol nel massimo campionato italiano con il Pescara al suo esordio nella competizione.