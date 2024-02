Proposta riduzione squadre Serie A: riunione Inter, Milan e Juventus

CALCIO SERIE A – I club di calcio Inter, Milan e Juventus si sono riuniti per discutere la proposta di ridurre il numero di squadre in Serie A da 20 a 18. Questa proposta è considerata necessaria a causa del sovraccarico di partite nel calendario a causa delle nuove competizioni di Fifa e Uefa. Tuttavia, la riduzione del numero di squadre è un’istanza complicata da affrontare nel breve termine a causa dell’opposizione dei club medio-piccoli. Al momento, la priorità della Serie A rimane l’autonomia e la riduzione del numero di club sarà affrontata in una seconda fase, con maggiore flessibilità strategica per il futuro.

