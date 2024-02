Serie A: Simone Inzaghi salta Roma-Inter. Gli squalificati della 24a giornata

CALCIO SERIE A – Il giudice sportivo ha squalificato 12 giocatori di Serie A per una giornata e 11 di loro erano già diffidati. Anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sarà squalificato per un’ammonizione ricevuta durante la partita contro la Juventus.

Inoltre, anche i tecnici Alberto Bartoli del Lecce e Sergio Marcon dell’Udinese saranno squalificati per una giornata per aver contestato vivacemente le decisioni arbitrali. I club sono stati multati per il lancio di fumogeni, petardi o altri oggetti dai propri tifosi. L’Inter e la Juventus dovranno pagare 10.000 euro, la Fiorentina e il Lecce 8.000 euro, il Bologna 3.000 euro, l’Empoli 2.000 euro e il Genoa 1.500 euro.

Gli squalificati della 24a giornata, tutti per un turno, sono De Winter (Genoa), unico espulso per doppia ammonizione, Aebischer (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Valentin (Lecce), Pereyra (Udinese), Ranieri (Fiorentina), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Suslov (Verona) e Walukiewicz (Empoli).