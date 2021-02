SASSUOLO BOLOGNA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Sassuolo Bologna streaming (senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis) si gioca oggi sabato 20 febbraio 2021, alle ore 20:45 italiane. Il derby emiliano, valido per la 23a giornata di Serie A, si disputerà al Mapei Stadium, ovviamente a porte chiuse. Chi vincerà? Dove vedere la partita streaming e tv?

Per mantenere le proprie speranze di arrivare tra le prime sei in Serie A, il Sassuolo deve sfruttare la vittoria nell’ultima giornata, ma i Neroverdi non hanno visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) in due partite consecutive nell’arco delle loro ultime 19 partite di Serie A (7 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte). Tuttavia, hanno segnato in 12 partite consecutive di Serie A ed in questo senso potrebbero stabilire un nuovo record del club nella competizione se riuscissero a fare gol anche qui.

Il gol di cui il Sassuolo ha bisogno potrebbe arrivare nel finale, dato che dieci dei gol del Sassuolo (27,78%) sono arrivati dopo l’80° minuto di gioco (un record alto in campionato). La percentuale in questione sale al 57,14% in casa, dove il Sassuolo potrebbe perdere partite consecutive di Serie A per la prima volta da ottobre 2019.

Sassuolo Bologna Diretta TV, come vederla.



Sassuolo Bologna viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

I risultati del Bologna in quest’anno solare sono stati contrastanti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) anche se è rimasto imbattuto a febbraio (1 vittoria, 1 pareggio). Continuare questa sequenza potrebbe essere complicato, dato che il Bologna ha perso gli ultimi tre scontri diretti contro il Sassuolo, nonostante avesse vinto cinque dei dieci scontri diretti precedenti (5 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte).

Sassuolo Bologna Streaming alternativa a Rojadirecta TarjetaRojaOnline e SportsBay.

Sassuolo Bologna sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Per lo più scarso in trasferta, il Bologna (2 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) ha vinto la sua ultima trasferta, che resta l’unica volta che ha segnato per primo in trasferta. Questa non è una sorpresa, considerando che il Bologna, vero e proprio abitudinario della metà classifica, non è riuscito a segnare nel primo tempo in nove delle 11 trasferte di Serie A, con il 70% dei gol nelle trasferte di Serie A che sono arrivati nella

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Alternative per vedere Sassuolo Bologna in diretta streaming gratis.

ripresa.

Altre forme per vedere Sassuolo Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Sassuolo Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Sassuolo Bologna probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boga, Bourabia, Romagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Faragò, Medel, Poli, Santander.

Giocatori da tenere d’occhio: Francesco Caputo ha due gol e un assist nell’arco degli ultimi tre gol del Sassuolo in Serie A, mentre ha segnato quattro gol in sei scontri diretti in carriera contro il Bologna in Serie A di cui uno nello scontro diretto inverso. Il primo gol del Bologna in quella partita è stato invece segnato da Roberto Soriano, che è stato il suo primo marcatore in quattro delle cinque partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare.

Statistica in evidenza: otto dei dieci scontri diretti storici (esclusi i pareggi) hanno visto un margine di un solo gol.