NAPOLI GRANADA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Video o TV8 Online?

Dove vedere Napoli Granada streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Napoli Granada si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oggi giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18:55 italiane.

Gli azzurri di Rino Gattuso sono chiamati alla remuntada dopo il 2-0 dello stadio Nuevo Los Carmenes. I goal di Herrera e Kenedy mettono gli italiani spalle al muro. Vietato subire gol e obbligo di segnare almeno 2 volte. In campionato è arrivata la sconfitta di Bergamo, che ha fatto scivolare la squadra fino al settimo posto, ma in gara secca il Napoli può ribaltare questo passivo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Napoli Granada Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Il Napoli non ha vinto nelle ultime cinque partite casalinghe contro le rivali spagnole (4p 1s). L'unico precedente tra queste squadre è stata la vittoria per 2-0 del Granada all'andata.

Il Napoli non ha vinto nelle ultime cinque partite casalinghe contro le rivali spagnole (4p 1s). L’unico precedente tra queste squadre è stata la vittoria per 2-0 del Granada all’andata. Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe negli ottavi di finale di Europa League (3p 2s), perdendo l’ultima contro l’Arsenal nel 2018-19 nei quarti di finale.

Napoli Granada Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Napoli Granada in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Napoli Granada probabili Formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas.

Allenatore Gattuso.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina. Allenatore Martínez Penas.

Giocatori da tenere d’occhio: il giovane centrocampista del Napoli Elif Elmas sarà felice di tornare a casa, avendo fatto gol in due delle sue ultime tre partite casalinghe ufficiali da titolare. Da centrocampista, cinque delle sei partite di coppa (sia nelle competizioni nazionali che europee) in cui Kenedy (GRA) ha fatto gol per le squadre spagnole (inclusa la partita di andata) sono state vinte ‘a zero’.

Statistica in evidenza: le ultime cinque partite casalinghe in competizioni UEFA del Napoli contro avversarie spagnole hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare (con quattro di esse terminate con dei pareggi per 1-1) ed hanno visto tutte risultati di 1-0 alla fine del primo tempo, quattro dei quali a favore del Napoli.

Alternative per vedere Napoli Granada in Diretta Streaming Gratis

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

In quella che è la loro prima stagione in competizioni europee, il Granada è imbattuto fuori casa (4v 1p – comprese le qualificazioni). Il Napoli ha generato 142 sequenze di giocate di oltre 10 passaggi in UEFA Europa League in questa stagione: più di qualsiasi altra squadra.

L’unica alternativa per guardare Napoli Granada potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.