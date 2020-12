ROJADIRECTA Barcellona-Juventus Lazio-Bruges Zenit-Borussia Dortmund, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 8 dicembre 2020. Occhi puntati su Barcellona-Juventus e Lazio-Bruges di Champions League.

15:00 Cremonese-Brescia (Serie B) – DAZN.

17:00 Diretta Pisa-Ascoli Streaming Link (Serie B) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese su www.dazn.com), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Lazio-Bruges Streaming Link (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Lazio e Bruges si sono affrontate solo una volta nella propria storia, ovvero all’andata, nella gara terminata 1-1 in Belgio. I biancocelesti hanno sempre vinto contro squadre belghe nelle gare casalinghe: 2-1 con l’Anderlecht nella seconda fase a gironi di Champions nel 2001, e 2-0 allo Zulte Waregem nella fase a gironi di Europa League nel 2017.

Diretta Lazio Bruges con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Zenit-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Barcellona-Juventus Streaming Link (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

La Juventus non segna un gol contro il Barcellona da 395 minuti, dal gol del 3-0 realizzato da Chiellini nell’andata dei quarti di finale del 2017.

Da allora quattro partite senza neanche un gol fatto, compreso lo 0-2 del match d’andata (anche se sono stati annullati tre gol a Morata).

Diretta Barcellona Juventus con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi in diretta streaming gratis online su Mediaset Play.

21:00 Lipsia-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 PSG-Basaksehir (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Chelsea-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Rennes-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Dinamo Kiev-Ferencvaros (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Mercoledì 9 Dicembre.

01:30 Libertad-Palmeiras (Copa Libertadores) – DAZN

01:30 Velez Sarsfield-Universidad Catolica (Copa Sudamericana) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.