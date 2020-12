BARCELLONA JUVENTUS Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link: in chiaro su Canale 5? Dove vederla in TV e Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Barcellona Juventus streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la 6a e ultima partita del Gruppo G di Champions League: Barcellona Juventus si gioca allo Stadio “Camp Nou” in Spagna oggi martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21:00 italiane

Barcellona Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Barcellona Juventus streaming: presentazione partita.

La Juventus ha vinto 9 delle ultime 10 partite giocate durante la fase a gironi di Champions, l’unica volta che non è riuscita a vincere è stata proprio la gara d’andata contro il Barcellona allo Stadium. Il Barcellona, invece, arriva da 5 vittorie nelle ultime 5 gare. Dovesse battere nuovamente la Juventus, sarebbe l’ottava squadra nella storia della Champions a fare sei su sei nella fase a gironi. Il Barça è già una tra queste, con il 100% di vittorie nell’edizione 2002-2003 (prima fase a gironi) con Louis van Gaal come tecnico. Nella passata stagione il Bayern fu la prima squadra a vincere la Champions, passando da un 100% di vittorie nella fase a gironi.

Barcellona Juventus in Diretta TV.

Barcellona Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol in 33 gare contro il Barcellona in carriera, 15 nelle ultime 20 partite disputate: è la sua quinta vittima preferita in carriera dopo Siviglia, Atlético Madrid, Getafe e Celta Vigo. Questa sarà anche la prima volta che Ronaldo e Messi si sfidano in Champions League dal 2011 ad oggi (in precedenza si erano incontrati altre 4 volte in Europa), ovvero dalla semifinale di ritorno dell’edizione 2010-2011. Quella volta finì con un pareggio (Ronaldo vestiva la maglia del Real Madrid), ma a qualificarsi in finale fu il Barça di Messi.

Barcellona Juventus Streaming Online.

Barcellona Juventus streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Diretta in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con MediasetPlay sul sito www.mediasetplay.mediaset.it.

Alternative per vedere Barcellona Juventus in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Barcellona Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Barcellona Juventus Formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Leo Messi, Coutinho, Griezmann; Braithwaite. Allenatore Ronald Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, F Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).