FIORENTINA-GENOA risultato esatto finale 1-1: Milenkovic risponde a Pjaca al 98′

Pareggio con piacere da vincere: la Fiorentina pareggia al 98′ nel posticipo della decima giornata di Serie A. L’arbitro anticipa il Natale e regala una giocata in più ai viola: Milenkovic realizza l’1 a 1 e lo urla all’impazzata. Aveva aperto il conto Pjaca all’89’ per il Genoa. In precedenza annullata una rete a Bonaventura dopo VAR review. Entrambe le formazioni interrompono una striscia di sconfitte consecutive pur restando in posizione difficile in fondo alla classifica.

FIORENTINA-GENOA risultato esatto finale 1-1

Marcatori gol: 89′ Pjaca (G), 98′ Milenkovic (F).

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar (90′ Kouame), Castrovilli (41′ Bonaventura); Callejon (78′ Eysseric), Vlahovic (78′ Cutrone), Ribery (78′ Borja Valero). All. Prandelli.

GENOA (3-5-2): Marchetti (65′ Paleari); Goldaniga, Zapata (37′ Ghiglione), Bani; Masiello, Lerager, Radovanovic (80′ Behrami), Sturaro, Pellegrini; Shomurodov (65′ Pjaca), Scamacca (80′ Destro). All. Maran.

Ammoniti: Pulgar, Sturaro, Pellegrini, Borja Valero.

Marko Pjaca ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A. Solo Achraf Hakimi (tre reti) ha segnato più gol di Nikola Milenkovic (due) tra i difensori di questo campionato.