ROJADIRECTA Roma-Benevento Bologna-Sassuolo Torino-Cagliari, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 18 ottobre 2020, dove spiccano Bologna-Sassuolo (12:30), Torino-Cagliari (15:00) e Roma-Benevento (20:45), partite valide per la 4a giornata di Serie A.

11:00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Eibar-Osasuna (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Bologna-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Dopo la sosta delle nazionali torna la Serie A, con il derby tra Bologna e Sassuolo tra le gare previste per il quarto turno di campionato. La formazione di Mihajlovic proverà a fermare i lanciatissimi neroverdi di De Zerbi, tra le migliori squadre in questo avvio.

Diretta Bologna Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Milan-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A.

13:00 Strasburgo-Lione (Ligue 1) – DAZN.

13:30 West Ham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN.

14:00 Athletic-Levante (Liga) – DAZN.

15:00 Diretta Torino-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Torino di Marco Giampaolo sfida il Cagliari di Eusebio Di Francesco nella 4ª giornata di Serie A. I granata sono al momento in fondo alla classifica con 0 punti assieme a Udinese e Crotone, avendo perso le due gare finora disputate con Fiorentina e Atalanta, e hanno da recuperare la partita contro il Genoa.

Diretta Torino Cagliari con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Spezia-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Novara-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Olbia-Livorno (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pistoiese-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Fano-Imolese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Carpi-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gubbio-Cesena (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Perugia-Fermana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sambenedettese-Mantova (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Verona-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Cavese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Ambrosiana-Clodiense (Serie D) – Sportitalia.

15:30 Colonia-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

15:30 Arsenal-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN.16:00 Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN.17:00 St Etienne-Nizza (Ligue 1) – DAZN.17:30 Tottenham-West Ham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Lucchese-Como (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Renate-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Padova-Legnago (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Teramo-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Turris-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bisceglie-Palermo (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Catanzaro-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Udinese-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Schalke 04-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Alaves-Elche (Liga) – DAZN.

18:30 Huesca-Valladolid (Liga) – DAZN.

20:15 Leicester-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport.

20:45 Diretta Roma-Benevento (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Roma di Paulo Fonseca sfida il Benevento di Pippo Inzaghi nel posticipo domenicale serale della 4ª giornata di Serie A. I capitolini hanno raccolto 4 punti nelle prime 3 giornate, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, i sanniti hanno ottenuto invece 6 punti, riportando 2 vittorie e una sconfitta.

Diretta Roma Benevento con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1.

21:00 Lilla-Lens (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.