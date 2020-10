CROTONE JUVENTUS Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC

Dove vedere Diretta Crotone Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:45 di oggi sabato 17 ottobre 2020 la Juventus di Andrea Pirlo è di scena allo stadio Ezio Scida per giocare contro il Crotone di Stroppa nel quarto anticipo della 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Crotone Juventus Streaming, prestanzione match.

Sette i punti conquistati dalla Vecchia Signora nelle due gare disputate: secco 3-0 interno rifilato alla Sampdoria all’esordio, pareggio prezioso (2-2) strappato in inferiorità numerica all’Olimpico al cospetto della Roma. A queste va aggiunto il 3-0 a tavolino ottenuto contro il Napoli nel discutissimo caso dell’Allianz Stadium di 15 giorni fa. Federico Chiesa potrebbe fare il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus: nelle due sfide più recenti contro il Crotone ha segnato un gol e fornito un assist.

Crotone Juventus in Diretta TV.

Crotone Juventus sarà trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Sono due i precedenti tra Crotone e la Juventus andati in scena in Calabria: nel primo arrivò la vittoria bianconera con il punteggio di 0-2 (goal di Mandzukic e Higuain), seguita dal pareggio per 1-1 una stagione più tardi (ad Alex Sandro rispose Simy).

Crotone Juventus Streaming alternativa a Rojadirecta.

Crotone Juventus sarà disponibile in streaming live su DAZN (link su https://www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Crotone Juventus:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Crespi, Eduardo, Gigliotti, Riviere, Zanellato.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Chiesa. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, McKennie, Ramsey, CR7 Cristiano Ronaldo.

Alternative per vedere Crotone Juventus in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Crotone Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.