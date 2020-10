ROJADIRECTA Napoli-Atalanta Inter-Milan Crotone-Juventus, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 17 ottobre 2020, dove spiccano Napoli-Atalanta, Inter-Milan, Crotone-Juventus e Sampdoria Lazio, tutti anticipi della 4a giornata di Serie A.

09:30 Shandong Luneng-Beijing Gouan (Chinese Super League) – DAZN.

10:00 Fiorentina-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

12:00 Roma-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Sassuolo-Florentia (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A.

13:00 Granada-Siviglia (Liga) – DAZN.

13:30 Everton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football.

13:30 Celtic-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Uno.

14:00 Cosenza-Cittadella (Serie B) – DAZN.

14:00 Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN.

14:00 Frosinone-Ascoli (Serie B) – DAZN.

14:00 Monza-Vicenza (Serie B) – DAZN.

14:00 Pordenone-Spal (Serie B) – DAZN e DAZN1.

14:00 Reggiana-Chievo (Serie B) – DAZN.

14:00 Salernitana-Pisa (Serie B) – DAZN.

14:00 Entella-Reggina (Serie B) – DAZN.

15:00 Diretta Napoli-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Gattuso insiste sul 4-2-3-1 con la conferma di Osimhen al centro dell’attacco, supportato dalla velocità di Politano e Lozano e dalla tecnica di Mertens. Ancora ai box Insigne, sempre out Elmas e Zielinski a causa del coronavirus. A centrocampo dovrebbe trovare subito spazio Bakayoko affiancato da Fabian Ruiz, mentre in difesa si rinnova la coppia Manolas-Koulibaly a protezione della porta di Ospina.

Diretta Napoli Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Matelica-Modena (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Ternana-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Vibonese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Hoffenheim-Borussia D: (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 Celta-Atletico Madrid (Liga) – DAZN.

16:00 Chelsea-Southampton (Premier League) – Sky Sport.

16:00 Pescara-Empoli (Serie B) – DAZN.

16:00 Lecco-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Feralpisalò-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Diretta Inter-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Pioli ritrova Ibrahimovic, guarito dal coronavirus anche se non ancora con i 90 minuti nelle gambe, ma deve fronteggiare l’assenza di Gabbia, messo in isolamento per lo stesso motivo, al pari di Duarte. Toccherà dunque da subito al recuperato Romagnoli tornare titolare al fianco di Kjaer al centro della difesa. A centrocampo non si toccano Kessié e Bennacer, con Tonali destinato alla panchina. L’assenza di Rebic a sinistra sarà rimpiazzata probabilmente da Castillejo, con Saelemaekers sulla fascia destra. L’alternativa è Brahim Diaz, più difficile l’ipotesi Leao.

Diretta Inter Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:00 Sampdoria-Lazio (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

18:30 Real Madrid-Cadice (Liga) – DAZN.

18:30 Manchester City-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

18:30 Arminia Bielefeld-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

18:30 Grosseto-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Borussia M-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Crotone-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Pirlo avrà a disposizione Rabiot: il francese ha scontato la squalifica dopo il rosso rimediato all’Olimpico, essendo stato decretato il 3-0 a tavolino dal Giudice Sportivo in favore della Juventus contro il Napoli. Alex Sandro è ancora indisponibile: Frabotta potrebbe giostrare sulla fascia sinistra, con Cuadrado sull’out opposto. Il centrocampo invece vedrebbe in campo Arthur e Bentancur; assente McKennie, colpito dal Coronavirus. Possibile esordio in maglia bianconera per Chiesa, in un tridente completato da Kulusevski e Morata. Meno probabile l’impiego di Dybala, che non ha partecipato alla trasferta boliviana con l’Argentina per problemi gastrointestinali. Ronaldo out dopo la positività al Coronavirus, fuori anche Ramsey per un problema muscolare. In porta dovrebbe toccare a Buffon.

Diretta Crotone Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Juventus U23-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Getafe-Barcellona (Liga) – DAZN.

21:00 Newcastle-Manchester United (Premier League) – Sky Sport.

21:00 Marsiglia-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN.

21:55 Chicago Fire-Sporting Kansas City (Mls) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.