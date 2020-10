SAMPDORIA LAZIO Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC

Dove vedere Diretta Sampdoria Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 17 ottobre 2020 la Sampdoria di Claudio Ranieri sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nell’anticipo della 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Sampdoria Lazio Streaming, presentazione match.

Sarà il 109° confronto fra le due formazioni in Serie A: si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria ha perso le ultime tre partite casalinghe di campionato, non arriva a quattro sconfitte di fila in casa da aprile 2011, quando toccò quota cinque. La Lazio ha ottenuto 20 punti in 15 partite dopo il lockdown, per una media di 1,3 punti a incontro: nelle 10 precedenti partite giocate nel 2020, i biancocelesti erano primi tra le squadre di Serie A con 26 punti (2,6 di media).

Sampdoria Lazio in Diretta TV.

Sampdoria Lazio sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico. La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Sarà squalificato Ciro Immobile, la cui vittima preferita in Serie A è proprio la Sampdoria (12 reti in 13 sfide): dal 2016/17, la Lazio ha giocato solamente 10 partite di Serie A senza il suo attaccante, vincendone solo quattro (3N, 3P).

Sampdoria Lazio Streaming alternativa a Rojadirecta.

Sampdoria Lazio sarà disponibile in streaming live su DAZN

Le probabili formazioni di Sampdoria Lazio:

Le probabili formazioni di Sampdoria Lazio: è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Parolo, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Muriqi, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Ciro Immobile. Indisponibili: Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Proto, Radu, Lazzari, Caicedo.

Alternative per vedere Sampdoria Lazio in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Sampdoria Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.