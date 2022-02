INTER-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA PirloTV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Inter-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 5 febbraio 2022, il Milan di Pioli giocherà il Derby della Madonnina come visitante allo Stadio di San Siro (Milano) contro l’Inter di Inzaghi per quello che è il big-match della 24a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Milan streaming gratis e diretta tv.

Alexis Sánchez ha segnato in due delle ultime quattro partite dell’Inter, entrambe vinte dalla sua squadra dopo i tempi supplementari. Ad aver lasciato il segno in una vittoria ai tempi supplementari a gennaio c’era stato anche Rafael Leão, che ha segnato due gol nell’arco delle ultime tre partite del Milan. Statistica in evidenza: la squadra che in quel momento stava giocando ‘in trasferta’ non è stata in svantaggio alla fine del primo tempo in nessuno degli ultimi otto Derby della Madonnina in Serie A.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Caicedo, Sanchez. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Messias, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Ballo-Tourè, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Carbone-Peretti. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Ranghetti.

Inter-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan è la squadra contro cui l’Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56), mentre dall’altra parte nessuna squadra ha battuto più volte il Diavolo rispetto ai nerazzurri (67). Il Milan ha subito 247 gol nel massimo campionato contro l’Inter, più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.

Inter-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’ultima sconfitta interna dell’Inter in Serie A risale all’ottobre 2020 contro il Milan (28 incontri da imbattuta): questa è la striscia più lunga senza sconfitte interne per i nerazzurri nella competizione dalle 46 gare tra aprile 2008 e novembre 2010, serie interrotta contro il Milan (0-1 firmato Zlatan Ibrahimovic nel novembre 2010).

La sfida tra Inter-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei Derby di Milano disputati in Serie A (sei con la maglia del Milan, due per l’Inter). Solo Giuseppe Meazza (12), Gunnar Nordahl (11) e Stefano Nyers (11) ne contano più dello svedese nella storia della competizione.