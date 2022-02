FIORENTINA-LAZIO Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 5 febbraio 2022, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita allo stadio Franchi di Firenze alla Fiorentina di Italiano per la 24a giornata di Serie A. Si gioca dopo il derby Inter-Milan delle 18:00. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Diretta Fiorentina-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Al Franchi ci sono in palio punti importanti: Sarri e Italiano sono in corsa per un posto in Europa. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), incluso l’1-0 della gara d’andata di questa stagione: risale al 2014/15 l’ultimo campionato in cui i capitolini hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le partite stagionali contro la Viola nella competizione (quattro partite di fila in quell’occasione).

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Quarta, Terzic, Nastasic, Amrabat, Maleh, Castrovilli, Saponara, Gonzalez, Callejon, Kokorin, Piatek.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Bertini, André Anderson, Romero, Raul Moro, Pedro, J Cabral.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Liberti e Mastrodonato. Quarto uomo: Paterna. Var: Chiffi. Assistente Var Costanzo.

Fiorentina-Lazio Diretta al posto di Rojadirecta TV



Fiorentina-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca raccontata dalla voce di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin.

Fiorentina-Lazio in diretta sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Telecronaca Sky con Federico Zancan come prima voce e Luca Marchegiani per il commento tecnico.

Il bilancio delle sfide tra Fiorentina e Lazio pende dalla parte dei biancocelesti con 65 vittorie, contro le 52 della Fiorentina e i 43 pareggi. Nel girone d’andata ha prevalso la squadra di Sarri per 1-0, grazie al goal decisivo messo a segno da Pedro al 52’.

Fiorentina-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Fiorentina-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Fiorentina è stata una grande protagonista del mercato invernale, sia in entrata che in uscita. Da citare innanzitutto la cessione monstre di Vlahovic alla Juventus ma, per colmare il vuoto lasciato dal serbo, la dirigenza ha vestito di viola Jonathan Ikoné, Krzysztof Piatek e Arthur Cabral (prelevati rispettivamente da Lille, Hertha Berlino e Basilea).

Fiorentina-Lazio Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Fiorentina-Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

I biancocelesti hanno tesserato il difensore Dimitrije Kamenovic (acquistato a luglio, ma non inserito in squadra subito per problemi burocratici) e l’attaccante dello Sporting Lisbona Jovane Cabral. Mercato misero in entrata, mentre in uscita da registrare le cessioni di numerosi esuberi e il passaggio del deludente Vedat Muriqi al Maiorca.