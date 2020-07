ROJADIRECTA Juventus-Torino Lazio-Milan Sassuolo-Lecce, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi 4 LUGLIO 2020.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di sabato 4 luglio 2020, dove spiccano il Derby della Mole Juventus-Torino, Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan, anticipi della 30a giornata di Serie A.

13:30 Norwich-Brigthon (Premier League) – Sky Sport Football.

13:30 Derby County-Nottingham Forest (Championship) – Dazn.

16:00 Manchester United-Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Celta-Betis (Liga) – Dazn e Dazn1.

17:15 Diretta Juventus-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Sono 6 ora le vittorie consecutive della Juventus in campionato; numeri di tutt’altro tenore per i granata, che nelle ultime 10 partite hanno collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e ben 8 sconfitte. Ultimo derby vinto dal Toro in casa della Juventus il 9 aprile 1995, quando la doppietta di Rizzitelli fissò il punteggio sull’1-2 dopo il momentaneo pareggio con l’autorete di Maltagliati.

Diretta Juventus Torino ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:30 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Sassuolo-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

E’ una prima assoluta nella storia della Serie A quella di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce; le due squadre si sono affrontate solo nel girone di andata in Salento, 2-2 il finale. Sono 5 ora le sconfitte consecutive dei giallorossi, una striscia negativa che si è aperta dopo che in febbraio i ragazzi di Liverani erano stati capaci di conquistare 9 punti in 3 incontri.

Diretta Sassuolo Lecce ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Valladolid-Alaves (Liga) – Dazn.

21:00 Chelsea-Watford (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Lazio-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Incredibile il ruolino di marcia della Lazio nelle ultime 21 partite di campionato: 18 vittorie, 2 pareggi e l’unica sconfitta di Bergamo. Biancocelesti imbattuti quest’anno in casa, e sono stati proprio i ragazzi terribili di Gasperini a dare l’ultimo dispiacere a Immobile e compagni nella capitale, con l’1-3 finale della 35esima giornata dello scorso campionato.

Diretta Lazio Milan ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Granada-Valencia (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.