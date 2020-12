SPEZIA LAZIO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV YouTube Facebook, dove vederla: SKY LIVE o DAZN?

Dove vedere Spezia Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 5 dicembre 2020, si gioca Spezia Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Spezia Lazio Streaming, prestanzione match.

Si gioca allo stadio Manuzzi di Cesena il primo anticipo della 10a giornata di Serie A. Si gioca prima di Juventus-Torino delle 18 e Inter-Bologna delle 20:45. I liguri di Italiano dopo nove giornate hanno totalizzato 10 punti ed occupano il quattordicesimo posto, mentre i biancocelesti di Inzaghi sono noni in classifica con 14 punti. L’unico confronto tra Spezia e Lazio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia è arrivato nella coppa nazionale nel maggio 1941: successo esterno biancoceleste per 5-2 nei quarti di finale del torneo.

Spezia Lazio in Diretta TV.

Spezia Lazio viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

La Lazio ha subito tre gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato e potrebbe arrivare a tre gare esterne di fila in Serie A con almeno tre reti al passivo per la prima volta da marzo 2013.

Lo Spezia può diventare la 30esima formazione differente contro cui l’attaccante della Lazio Ciro Immobile va a segno in Serie A. Dal suo esordio nella competizione nel marzo 2009, solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: Fabio Quagliarella (32) e Rodrigo Palacio (31).

Le probabili formazioni di Spezia Lazio:

Italiano conferma Bastoni a sinistra, Maggiore mezz’ala e Farias nel tridente con Nzola e Gyasi. Nella Lazio un po’ di turnover in ottica ultimo turno di Champions. Giocano Hoedt, Parolo, riposa Correa: Pereira favorito su Caicedo (non al meglio) per il ruolo di partner in attacco di Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Capradossi, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena, Zoet, Pobega, Agoume.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Pereira. Allenatore S Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Proto, Vavro, Muriqi, Lulic.

