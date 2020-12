ROJADIRECTA ASCOLI PESCARA Streaming Gratis Diretta TV, dove vederla con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Ascoli Pescara Streaming Live (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi venerdì 4 dicembre 2020, si gioca Ascoli Pescara, anticipo del turno 10 di Serie B in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN e Rai Sport. Chi vincerà? Sarà trasmessa in chiaro?

Ascoli Pescara Streaming Gratis, presentazione match e formazioni.



L’Ascoli ospita il Pescara nel match in programma domani sera alle ore 21 allo stadio “Del Duca” nel contesto della decima giornata d’andata del campionato di Serie B. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-1 a Venezia, i biancazzurri hanno invece perso 2-0 tra le mura amiche contro il Pordenone nell’ultimo turno. Entrambe le squadre, dopo i rispettivi ko, hanno optato per il cambio alla guida tecnica. Le probabili formazioni:

ASCOLI (4-4-1-1): Leali; Pucino, Corbo, Avlonitis, Spendlhofer; Gerbo, Cavion, Saric, Chiricò; Sabiri; Bajic. A disposizione: Sarr, Ndiaye, Ghazoini, Sarzi Puttini, Sini, Donis, Lico, Buchel, Cangiano, Pierini, Tupta, Vellios. Allenatore: Rossi.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Maistro, Valdifiori, Memushaj, Nzita; Galano; Ceter.

Dove vedere Ascoli Pescara Streaming Gratis Link invece di Rojadirecta.

A disposizione: Alastra, Ventola, Scognamiglio, Guth, Antei, Crecco, Omeonga, Busellato, Di Grazia, Capone, Vokic, Bocic. Allenatore: Breda.

Diretta Ascoli Pescara sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Ascoli Pescara in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre). Diretta Live streaming su RaiPlay.