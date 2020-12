Verso Juve-Torino, Rabiot: “il Derby va vinto”

Adrien Rabiot sente già profumo di derby. Sabato infatti allo Stadium arriva il Torino e il centrocampista francese della Juventus, intervistato da Sky, prevede “una partita impegnativa e difficile […] Questa sfida ha una tale storia che anche senza tifosi è una gara molto importante. Dobbiamo stare attenti, noi come loro vogliamo vincere a tutti i costi”.

“Il Toro vive un momento complicato e vincere significherebbe rilanciarsi. Per noi invece è importante ottenere un altro successo dopo la bella prestazione in Champions League. La vittoria sulla Dinamo Kiev ci ha fatto bene, sia mentalmente sia perchè così continuiamo il nostro percorso in Champions per arrivare all’ultima partita del girone contro il Barcellona per sperare nel primo posto con una vittoria. Sarà una partita difficile ma siamo ancora in corsa, sarà come una finale del gruppo”.

Sul record di CR7 Rabiot racconta: “Non abbiamo festeggiato per i 750 gol di Cristiano Ronaldo, in questo periodo è complicato: ci sono tante partite e tanta fatica, non c’è spazio per le feste”.

Rabiot (ex PSG) è diventato quasi un punto fermo per il tecnico Andrea Pirlo sebbene l’inizio d’avventura con la Juventus sia stato difficile:

“Nella passata stagione non ho avuto l’occasione di giocare tanto, allora questo mi ha permesso di allenarmi e il lavoro è stato benefico. Anche con lo stop per il coronavirus ho lavorato molto con il mio preparatore in casa. Questo mi ha permesso di ritrovare la forma migliore, sto bene fisicamente e mentalmente e anche questa stagione e’ iniziata bene. Mi sono dovuto adattare anche a un nuovo sistema”.