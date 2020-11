ROJADIRECTA Napoli-Roma Milan-Fiorentina Lazio-Udinese, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 29 novembre 2020, dove spiccano Napoli-Roma, Milan-Fiorentina e Lazio-Udinese, partite valide per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A.

12:30 Diretta Lazio-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1.

La Lazio di Simone Inzaghi ha ottenuto sette successi in otto sfide di Serie A contro l’Udinese (1N), dal suo arrivo sulla panchina dei biancocelesti nell’aprile 2016 solo Gian Piero Gasperini ha vinto più gare contro una singola squadra (otto contro il Sassuolo). L’Udinese non ha messo a segno alcun gol nelle ultime cinque gare esterne di campionato contro la Lazio (5P); l’ultima rete friulana in trasferta contro i biancocelesti risale al settembre 2014, in un successo per 1-0 siglato da Cyril Théréau.

Diretta Lazio Udinese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Olbia-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

13:00 Lione-Reims (Ligue 1) – DAZN

14:00 Barcellona-Osasuna (Liga) – DAZN

15:00 Bologna-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Milan-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il Milan è, con l’Atletico Madrid, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei da quando si è ripreso a giocare dopo lo stop forzato primaverile (20 partite giocate dai rossoneri, 19 dai Colchoneros). La Fiorentina ha perso la partita più recente di Serie A, contro il Benevento: l’ultimo allenatore a perdere le prime due partite di una sua esperienza viola è stato proprio Stefano Pioli nel 2017.

Diretta Milan Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Reggiana-Cremonese (Serie B) – DAZN

15:00 Southampton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Giana Erminio-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Teramo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Bayer Leverkusen-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Getafe-Athletic (Liga) – DAZN

17:30 Chelsea-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Alessandria-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Sesto-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fermana-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Mantova-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Padova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Casertana (Serie C) – Eleven Sports17:30 Juve Stabia-Paganese (Serie C) – Eleven Sports17:30 Bisceglie-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Cagliari-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Mainz-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:00 Molde-Haugesund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Mjondalen-Stabaek (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Sandefjord-Odds (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Kristiansund-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Bodo/glimt-Rosenborg (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Celta-Granada (Liga) – DAZN

20:00 Valerenga-Sarpsborg (Eliteserien) – Eurosport Player

20:15 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Napoli-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Napoli ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato: Gennaro Gattuso perse già le sue prime tre gare interne con i partenopei e potrebbe diventare il primo allenatore del Napoli a perdere tre gare interne di Serie A per due volte. La Roma ha ottenuto 17 punti nelle prime otto partite di campionato: nelle otto occasioni in cui i giallorossi hanno conquistato almeno 18 punti nelle prime nove giornate, nell’era dei tre punti a vittoria, sono sempre arrivati nelle prime tre posizioni a fine stagione.

Diretta Napoli Roma con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Cosenza-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 St Etienne-Lille (Ligue 1) – DAZN

21:00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) – DAZN

21:08 Orlando City-New York Revolution (MLS) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.