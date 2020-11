⚽ ATALANTA VERONA Streaming info ROJADIRECTA Link Gratis TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Atalanta Verona Streaming senza Rojadirecta Live Link. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 28 novembre 2020, si gioca Atalanta Verona in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Atalanta-Verona, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 20:45. I nerazzurri di Gasperini dopo nove giornate hanno totalizzato 14 punti e sono settimi, mentre i veneti di Ivan Juric occupano il nono posto con 12 punti.

Atalanta Verona viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Duván Zapata dell’Atalanta è il primo giocatore non europeo ad essere andato a segno in tutte le ultime otto stagioni di Serie A. L’attaccante colombiano ha realizzato la sua prima marcatura multipla casalinga nel campionato italiano contro il Verona, doppietta nel maggio 2014 con il Napoli al San Paolo.

Atalanta Verona La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

L’Atalanta è l’unica squadra contro cui il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha segnato più di un gol in Serie A: due, tra cui la prima marcatura nella competizione (nel settembre 2011 con il Genoa, con Malesani allenatore).

Le probabili formazioni di Atalanta Verona:

Gasperini potrebbe schierare in attacco Muriel (favorito su Ilicic) accanto a Duvan Zapata, con Gomez sulla trequarti. In difesa ballottaggio tra Palomino e Romero (non è al meglio), mentre a centrocampo ci sarà la coppia titolare formata da De Roon e Freuler. Tra i pali Gollini è tornato titolare, ancora out Malinovskyi. Gosens in grosso dubbio, pronto Mojica a sinistra. Out Miranchuk, colpito dal Covid-19.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez; Muriel, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Depaoli, Malinovskyi, Pasalic, Gosens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Favilli, Günter, Kalinic, Lazovic, Lovato, Ruegg, Vieira.

Altre forme per vedere Atalanta Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.