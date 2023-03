UDINESE-MILAN Streaming Gratis DAZN SKY: Probabili Formazioni e Come Vederla in Diretta Video TV

Dove vedere Diretta Udinese-Milan Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 18 marzo 2023, per la 27a giornata di Serie A, il Milan di Pioli (quarto in classifica con 48 punti) visita l’Udinese di Sottil (11esima con 35 punti). L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Milan uscire vincente con il risultato di 4-2, in casa, ad agosto. Hanno segnato Ante Rebic (doppietta), Theo Hernández e Brahim Díaz. Rodrigo Becão e Adam Masina hanno trovato il gol per l’Udinese. Chi vincerà oggi alloStadio Dacia Arena (Udine)? Di seguito le informazioni per vedere Udinese-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan



Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Masina, Buta, Guessand, Samardzic, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Calabria, Kjaer, Florenzi, Pobega, Krunic, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic.

Arbitro: Doveri di Roma.

Udinese-Milan in TV, dove la fanno vedere?

Udinese-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (251 del satellite). Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli tra Udinese e Milan in campionato: tre vittorie a testa e due pareggi. In più, le due formazioni potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2004 e il 2005.

Udinese-Milan Streaming Gratis in Italiano

Udinese-Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato, i friulani non registrano tre clean sheet di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2021.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.