NAPOLI UDINESE Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube: Video SKY o Live DAZN?

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli Udinese, partita della 36a giornata

di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Napoli Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 11 maggio 2021 per la 36a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Napoli Udinese prestanzione match

Ultime 3 partite per la Serie A 2020/2021 e lotta Champions che si infiamma. Dopo la vittoria contro lo Spezia, il Napoli appare tra le favorite per gli ultimi tre posti disponibili, visto e considerando la partecipazione dell’Inter alla prossima massima competizione continentale in qualità di Campione d’Italia. In questo momento la classifica vede il Napoli al quarto posto con 70 punti, dietro a Atalanta e Milan con 72, ma soprattutto davanti alla Juve con 69, uscita distrutta anche psicologicamente dalla sfida interna contro il Milan (0-3) nell’ultima di campionato.

Napoli Udinese in TV al posto di Rojadirecta

Napoli Udinese sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Napoli Udinese Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Napoli Udinese sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Napoli Udinese

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Gattuso recupera a tempo di record Mertens, ma ci sarà la conferma di Osimhen prima punta, supportato da Lozano, Zielinski e Insigne: Politano verso la panchina. Demme e Fabian Ruiz in mezzo, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Ospina può tornare tra i pali, al centro della difesa Manolas e Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Gotti ha il dubbio Llorente-Okaka come prima punta, sicuro del posto invece Pereyra. In difesa dentro De Maio con Bonifazi e Nuytinck, tra i pali Musso. A centrocampo conferma per Molina, De Paul, Walace e Stryger Larsen, Arslan non è convocato per una botta al ginocchio: chance per Makengo o in alternativa Forestieri, con Pereyra mezzala.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

Alternative per vedere Napoli Udinese streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Napoli Udinese non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.