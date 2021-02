LAZIO CAGLIARI Streaming Gratis: Dove vedere Diretta Highlights: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Lazio Cagliari Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 21a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 7 febbraio 2021, si gioca Lazio Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 21a giornata di Serie A.

La Lazio, in striscia di vittorie consecutive, ospiterà all’Olimpico un Cagliari in grande difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi è salita al sesto posto con gli ultimi risultati utili , e punta sempre più in alto. Rischia invece il Cagliari, con una terzultima posizione che mette in pericolo Di Francesco e i suoi giocatori. La Lazio ha vinto le ultime cinque partite di Serie A e non fa meglio da gennaio 2020, quando raggiunse quota 11.

Lazio Cagliari Diretta al posto di Rojadirecta TV

Lazio Cagliari viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 482 del digitale terrestre e 472 in HD), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Lazio Cagliari Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Lazio Cagliari in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Lazio Cagliari Formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Caicedo, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Rugani, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Sottil, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deiola, Duncan, Luvumbo, Rog.