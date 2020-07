LAZIO CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live, dove vederla: DAZN o Sky Go?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Lazio Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi giovedì 23 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21:45 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio Cagliari: come seguire la partita streaming e in tv.

Lazio Cagliari Streaming, presentazione match

Lazio e Cagliari si sfidano oggi in chiusura di programma della 35a giornata di serie A. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta 2-1 contro la Juventus a causa della quale si sono ritrovati con 11 punti di ritardo rispetto ai bianconeri a 4 partite dalla fine. Addio, dunque, ai sogni scudetto lungamente cullati nel corso della stagione. Il Cagliari viene dall’1-1 interno col Sassuolo, sono a 42 punti in classifica e puntano a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Arbitro Piccinini.

Dove vedere Lazio Cagliari Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Lazio Cagliari viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Un post coronavirus disastroso quello dei ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno perso tutte le chance scudetto a causa di un rendimento difficilmente pronosticabile alla luce della prima parte di stagione: 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte tra giugno e luglio per Immobile e compagni. I sardi sono a secco di vittorie da 6 gare, durante le quali hanno segnato 2 soli gol.

Lazio Cagliari live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Lazio Cagliari non viene trasmessa in chiaro.