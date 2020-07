Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: giocano Ronaldo e Dybala.

, , in

DIRETTA UDINESE JUVENTUS. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus che si gioca oggi alle 19:30 per la 35a giornata di Serie A. Il tecnico della Vecchia Signora Maurizio Sarri punta sulla coppia in attacco formata da CR7 Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per mettere le mani sul titolo di Campione d’Italia 2019-2020.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus

In caso di vittoria ci sarebbe infatti la matematica certezza del titolo che, per la Juventus sarebbe ilnella sua storia, il, e per l’allenatore sarebbe il suo primo Scudetto (al suo primo anno con la Juve).

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. Allenatore Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Massimiliano Irrati, sezione di Firenze.