⚽ ROJADIRECTA Milan-Atalanta Frosinone-Benevento PSG-Saint Etienne, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 24 luglio 2020, dove spiccano Milan-Atalanta (Serie A), Frosinone-Benevento (Serie B) e PSG-Saint Etienne (Finale Coppa Di Francia).

11:30 Central Coast Mariners-Western Sydney Wanderers (A-League) – Sportitalia.

18:45 Livorno-Crotone (Serie B) – Rai Sport, Dazn e Dazn1.

21:00 Salernitana-Empoli (Serie B) – Dazn.

21:00 Venezia-Juve Stabia (Serie B) – Dazn.

21:00 Entella-Perugia (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Frosinone-Benevento (Serie B) – Dazn.

Arbitro Sozza. Frosinone e Benevento si sfidano questa sera per la 36esima giornata di Serie B. I ciociari, che vengono dal pareggio 1-1 conquistato a Pescara e che nelle ultime 9 giornate hanno vinto solo una volta, cercano la vittoria per insidiare il quarto posto al Pordenone, posizionamento che garantisce il vantaggio di cominciare i playoff dalle semifinali. Niente da chiedere a questa partita per il Benevento, se non la volontà di finire al meglio un campionato che rimarrà nella storia dei sanniti.

Diretta Frosinone Benevento con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Trapani-Pescara (Serie B) – Dazn.

21:45 Diretta Milan-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Cosenza-Pisa (Serie B) – Dazn.21:00 Ascoli-Pordenone (Serie B) – Dazn.21:00 Cremonese-Spezia (Serie B) – Dazn e Dazn1.21:00 Chievo-Cittadella (Serie B) – Dazn21:10(Finale Coppa Di Francia) – Sportitalia.

A San Siro si affrontano due delle squadre più in forma, entrambe ancora imbattute dopo la ripresa del campionato. Ma se l’Atalanta ha blindato un posto in Champions League, il Milan deve ancora conquistarsi l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Diretta Milan Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.