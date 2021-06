De Sciglio è arrivato in casa Juventus, adesso le visite mediche

, , in

TORINO – Dopo il trasferimento di Leo Bonucci al Milan, la Juventus ottiene in cambio, così possiamo dire anche se le due trattative erano ufficialmente separate, il giocatore Mattia De Sciglio.

Il terzino è atterrato all’aeroporto Malpensa con un volo aereo partito dalla Cina, dove si trovava in tournèe con la squadra di Montella. Il 24enne De Sciglio (nella foto) è stato comprato per 12 milioni di euro ed entrerà subito a far parte dell’organico di Max Allegri, assieme ai recentissimi acquisti: Douglas Costa e il portiere della Nazionale polacca Wojciech Szczesny.

Il prossimo passo per De Sciglio saranno le visite mediche con la Juventus alle quali si sottoporrà domani mercoledì 19 luglio al JMedical. Le prime parole di De Sciglio atterrato in Italia sono state:

“Sono un po’ stanco. Piu’ dispiaciuto o sollevato? Ci sara’ tempo per parlare”.

È finita invece con un annullamento la storia del trasferimento dell’attaccante Patrik Schick dalla Sampdoria alla Juventus. Entrambe le società hanno diffuso un comunicato dove precisano che “é stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del giocatore Patrik Schick”. Terminata con un nulla di fatto, quindi, la “telenovela Schick” che aveva occupato per settimane i rotocalchi del calciomercato nazionale.