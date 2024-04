BAYERN MONACO REAL MADRID Streaming TV Video Canale 5, come vederla Gratis con il cellulare

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv e streaming online. Il palcoscenico dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera si prepara ad accogliere uno scontro epico: il Bayern Monaco e il Real Madrid si affrontano nell’andata delle semifinali di UEFA Champions League. Questo incontro promette emozioni e adrenalina, con entrambe le squadre determinate a ottenere un vantaggio cruciale in vista del ritorno, fissato otto giorni dopo al Bernabeu.

Un Doppio Trionfo Inglese

Entrambi i contendenti hanno eliminato squadre inglesi nei quarti di finale. Il Bayern di Thomas Tuchel ha superato l’Arsenal, mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha sconfitto il Manchester City, campione in carica, grazie ai calci di rigore. Questi risultati hanno alimentato la tensione e l’entusiasmo intorno alla semifinale, aumentando le aspettative dei tifosi di entrambi i club.

La Caccia alla Finale

Il Bayern Monaco ambisce ad arrivare in finale di Champions League dopo quattro anni dall’ultima volta. Nel 2020, la squadra bavarese ha sollevato il trofeo superando il PSG in una finale avvincente. Dall’altra parte, il Real Madrid non ha raggiunto la finale dal 2022, quando ha vinto di misura contro il Liverpool. Entrambe le squadre hanno fame di successo e sono determinate a raggiungere l’apice del calcio europeo.

Tutte le Informazioni Cruciali

Per gli appassionati di calcio, è essenziale essere aggiornati su tutte le informazioni riguardanti l’incontro tra Bayern Monaco e Real Madrid. Ecco le informazioni cruciali:

Data e Orario : La semifinale d’andata Bayern Monaco-Real Madrid si giocherà martedì 30 aprile dalle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

: La semifinale d’andata si giocherà martedì 30 aprile dalle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dove Guardare in TV e Streaming: I fan potranno seguire la partita su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) e in streaming su Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, SkyGo, NOW.

Le Formazioni:

Entrambi gli allenatori selezioneranno le loro formazioni migliori per affrontare questa sfida epica. Gli appassionati sono ansiosi di scoprire quali giocatori scenderanno in campo per il Bayern Monaco e il Real Madrid. Ecco di seguito le nostre probibili formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Musiala, Muller, Raphael Guerreiro; Kane. Allenatore Tuchel.

A disposizione in panchina: Ulreich,Peretz, Boey, Upamecano, De Ligt, Mazraoui, Pavlovic, Gnabry, Sane, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Courtois, Kepa, Militao, Garcia, Nacho, Modric, Ceballos, Diaz, Guler, Joselu.

Arbitro: Turpin. Guardalinee: Danos-Pages. 4° UomoUOMO: Scharer. VAR: Brisard. Assistente Sala VAR: Delajod.

Un Incontro Epico: Bayern Monaco vs Real Madrid

Insomma, l’incontro tra Bayern Monaco e Real Madrid promette di essere una battaglia indimenticabile. Con la posta in gioco così alta, entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere il risultato desiderato e avvicinarsi al sogno di sollevare la Champions League. Preparatevi a vivere 90 minuti di puro spettacolo e tensione sul campo dell’Allianz Arena.

Come Seguire Bayern Monaco-Real Madrid in TV

L’attesa per l’andata delle semifinali di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid è alle stelle, e gli appassionati di calcio non vogliono perdersi nemmeno un minuto di questa sfida epica. Ecco tutte le informazioni su come guardare l’incontro in TV:

Opzioni Gratuite

Mediaset ha deciso di trasmettere in diretta e in chiaro su Canale 5 la partita Bayern Monaco-Real Madrid. Questo significa che gli spettatori potranno godersi l’azione senza alcun costo aggiuntivo. È un’opportunità imperdibile per gli appassionati di calcio di tutto il paese.

Opzioni Sky

Per i clienti Sky, ci sono diverse opzioni per seguire l’incontro. È possibile sintonizzarsi su Sky Sport Uno o Sky Sport 4K, o utilizzare il canale numero 251 del satellite. In questo modo, anche gli abbonati Sky avranno accesso a tutta l’azione in diretta e in alta definizione.

Calcio in TV: Tutta la Programmazione

Oltre a Bayern Monaco-Real Madrid, ci sono molti altri incontri interessanti in programma. Gli amanti del calcio possono consultare la programmazione completa per non perdersi nessuna partita emozionante.

Bayern Monaco-Real Madrid in Diretta Streaming

Per coloro che preferiscono seguire l’azione in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili:

– Mediaset Infinity: Gli spettatori possono guardare la partita gratuitamente su Mediaset Infinity.

– Sportmediaset: Il sito di Sportmediaset offrirà lo streaming gratuito dell’incontro.

– SkyGo: I clienti Sky possono accedere allo streaming attraverso SkyGo.

– NOW: Acquistando il pacchetto ‘Pass Sport’, è possibile guardare Bayern Monaco-Real Madrid in diretta streaming su NOW.

Telecronisti e Commentatori

Su Sky, la telecronaca di Bayern-Real Madrid sarà condotta da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Su Mediaset, invece, Massimo Callegari e Roberto Cravero commenteranno l’azione direttamente dallo studio televisivo.

In conclusione, Bayern Monaco-Real Madrid promette di essere una partita entusiasmante e emozionante. Con diverse opzioni per vederla in TV e in streaming, gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di vivere ogni momento di questa sfida epica.