INTER Salisburgo Streaming Online, dove vedere TV Gratis

Dove vedere Diretta Inter-Salisburgo Streaming: quando e dove si gioca. Inter-Salisburgo: Partita valida per la 3a giornata del Girone D della Champions League 2023-24. Si gioca oggi martedì 24 ottobre 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano (Italia) con calcio d’inizio alle ore 18:45 italiane.

L’Inter cerca di consolidare la sua posizione di leadership nel Gruppo D della Champions League, ottenendo quattro punti nelle prime due partite. Nel prossimo match casalingo, affronterà il Salisburgo, che ha sconfitto il Benfica all’esordio ma è stato sconfitto dalla Real Sociedad. L’Inter ha pareggiato in extremis contro la Real Sociedad e successivamente ha vinto contro il Benfica grazie a una rete di Thuram. Il loro ultimo incontro con il Salisburgo è stato un’amichevole vinta per 4-3, durante la quale Sommer ha debuttato come portiere.

Inter-Salisburgo si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Inzaghi e Struber? Di seguito dove vedere streaming Inter-Salisburgo gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Salisburgo Streaming: probabili formazioni



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sarr, Sanchez.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

A disposizione in panchina: Manti, Krumrey, Baidoo, Morgalla, Diambou, Capaldo, Forson, Kameri, Susic, Nene, Ratkov.

Arbitro: Letexier (Francia).

L’Inter ha vinto otto degli ultimi nove confronti con squadre austriache contando tutte le competizioni (1P), mentre non ha mai perso in casa contro formazioni provenienti da questo paese (7V, 1N).

Inter-Salisburgo in TV



Inter-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252) con telecronaca di Giovanni Poggi.

Il Salisburgo non ha mai battuto una squadra italiana in Champions League (2N, 4P), perdendo il confronto più recente per 4-0 contro il Milan a San Siro nella scorsa edizione del torneo.

Inter-Salisburgo Streaming Gratis in Italiano



La partita Inter-Salisburgo sarà trasmessa gratuitamente in streaming per coloro che sono abbonati a Sky Go. Questo servizio è riservato agli abbonati Sky e può essere utilizzato su dispositivi come smartphone, tablet, pc, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook

L’Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime sei partite casalinghe giocate in Champions League (5V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ognuna delle cinque vittorie; l’ultima volta che i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga d’imbattibilità casalinga nella competizione risale al novembre 2010 (10 partite – 7V, 3N).

Inoltre, c’è la possibilità di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW per poter accedere alla visione dell’evento. Infine, l’evento sarà trasmesso anche su Mediaset Infinity+, un altro servizio di streaming che può essere attivato al costo mensile di 7,99€. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Salisburgo Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Salisburgo Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. Di fatto, il divieto di Rojadirecta ha portato ad alcune implicazioni sospese che devono ancora essere chiarite. Una delle principali questioni riguarda il ruolo del copyright nel controllo dello streaming calcio in Italia.