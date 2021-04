Salernitana-Frosinone Streaming Gratis, orario e dove vederla: Diretta TV Rai Sport o Video DAZN?

Dove vedere Salernitana Frosinone Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis Serie B Turno 32. La Salernitana di Fabrizio Castori sfida in casa il Frosinone di Fabio Grosso, subentrato alla guida della squadra laziale dopo l’esonero di Alessandro Nesta, nel posticipo serale della 32a giornata del campionato di Serie B.

Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi lunedì 5 aprile 2021 (giorno di Pasquetta) in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match di calcio italiano.

Salernitana Frosinone streaming: presentazione partita.

I campani sono terzi in classifica a pari merito con il Monza a quota 51 punti, frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, mentre i laziali si trovano al 13° posto con 39 punti e un cammino di 9 successi, 10 pareggi e 12 sconfitte. Ciociari in leggero vantaggio negli 11 precedenti fra le due formazioni in Serie B con 4 vittorie, 4 pareggi e 3 affermazioni dei granata. La Salernitana viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta fuoricasa con il Lecce nell’ultimo turno, il Frosinone ha collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare.

Salernitana Frosinone in diretta tv senza Rojadirecta.

Salernitana Frosinone in diretta da DAZN, disponibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky, potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Salernitana-Frosinone su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gennaro Tutino, autore di 10 goal, è il miglior marcatore della formazione campana, mentre con 7 reti il serbo-statunitense Andrija Novakovich è il più prolifico dei giocatori

Salernitana Frosinone probabili formazioni

giallazzurri.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Djuric, Tutino.

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Zampano, Ariaudo, Curado, D’Elia; Rohden, Maiello, Kastanos; Ciano, Iemmello, Novakovich.

Salernitana Frosinone streaming al posto di Rojadirecta.

Salernitana Frosinone sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Salernitana Frosinone viene trasmessa in chiaro con Rai Sport (numero 57HD e 58 del Digitale terrestre).

Alternative per vedere Salernitana Frosinone in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Salernitana Frosinone non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.