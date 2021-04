Tennis: Sinner perde in finale a Miami contro Hurkacz.

, , in

Jannik Sinner non riesce a mettere le mani sul titolo di Miami alla prima finale di Masters 1000 della sua carriera. Vince con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 (in 1h 46′ di gioco) il polacco Hubert Hurkacz, suo compagno di doppio.

L’altoatesino sciupa una grande occasione quando perde il servizio che gli sarebbe valso il primo set. Poi cede il tiebreak 7-4, andando subito sotto 5-2. Nel secondo concede due break e riesce a recuperarne uno, ma non basta. La finale, comunque, andanta in onda in diretta streaming su Sky, vale a Sinner un progresso di dieci posti nel Ranking ATP, da 31° a 21°.